Новости регионов: Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром школьниц в Воронеже

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации с неэтичным досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронежской области. Новость возмутила и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он раскритиковал комитет по просвещению за недостаточную реакцию.

Деревянный дом в деревне Медведчикова рухнул в Иртыш. В результате происшествия никто не пострадал. Выяснилось, что это здание уже давно пустовало.

В Самаре прорвало трубу городской канализации. В итоге образовался настоящий гейзер, который перевернул автомобиль. Силами ремонтников аварию удалось ликвидировать.

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