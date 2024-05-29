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29 мая, 23:30

Новости

Новости регионов: Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром школьниц в Воронеже

Новости регионов: Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром школьниц в Воронеже

Новости регионов: пожар произошел в деревне Сарапулке в Свердловской области

Новости регионов: сильный снегопад прошел в Томской области

Новости регионов: молния спровоцировала лесной пожар в Красноярском крае

Новости регионов: 10 домов сгорели в деревне Березовке Свердловской области

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Новости регионов: десять домов сгорели в Свердловской области

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Новости регионов: долгострой снесли в центре Челябинска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации с неэтичным досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронежской области. Новость возмутила и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он раскритиковал комитет по просвещению за недостаточную реакцию.

Деревянный дом в деревне Медведчикова рухнул в Иртыш. В результате происшествия никто не пострадал. Выяснилось, что это здание уже давно пустовало.

В Самаре прорвало трубу городской канализации. В итоге образовался настоящий гейзер, который перевернул автомобиль. Силами ремонтников аварию удалось ликвидировать.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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