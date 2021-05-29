Новости России: в Казани охранник спас жизнь ребенку

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В Казани охранник спас жизнь ребенку. Отец с двумя детьми хотел спустится на эскалаторе. На руках он держал ребенка. Когда эскалатор начал движение он увидел, что дочка не пошла за ним. Он бросился наверх, но оступился, и малыш, которого он держал, чуть не упал на ленту эскалатора вниз головой. К мужчине подскочил охранник. Он подхватил ребенка за ноги и вскарабкался с ним по ступенькам.
В Нижневартовске квадракоптер заснял незаконную свалку из миллиона шин. Активисты забили тревогу еще в 2017 году, но горы автопокрышек так никуда и не исчезли. По оценкам экспертов, на переработку всего этого уйдет не меньше пяти лет.
В Крыму продолжают работы по разминированию Керченской крепости. Они ведутся уже шесть лет. В этом году поиск и обезвреживание боеприпасов времен Великой Отечественной войны начали в середине мая. И только за эти 2 недели обнаружили почти 300 взрывоопасных предметов. Однако под землей по-прежнему могут оставаться много снарядов. Предположительно, процесс разминирования займет еще ни один год.
В Омске пенсионерка напала на журналистку во время прямого включения. Пожилая женщина была настроена очень агрессивно и не дала девушке сказать ни слова. Эфир пришлось завершить.
Дети из Свердловской области записали рэп о проблемах с водой в своем селе. Они обратились к местным властям и попросили их приехать и все наладить.
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