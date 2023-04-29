Москвичам рассказали о главных событиях в российских регионах.

Так, сильный град обрушился на Краснодарский край. На дорогах останавливались автомобили, видимость была практически нулевая. Град побил растения в садах и огородах. Особенно досталось клубнике.



Сильнейший ливень накрыл Ростов-на-Дону. Всего за час выпало столько осадков, что затопило почти весь город. Часть улиц ушла под воду.

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