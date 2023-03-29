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Жители Санкт-Петербурга показали кадры заснеженного города

Жители Санкт-Петербурга показали кадры заснеженного города

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В Санкт-Петербурге показали кадры заснеженного города. В ночь на 29 марта там выпала почти половина месячной нормы осадков. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Ленобласти тоже дорожные службы работают в усиленном режиме. Такими кадрами поделилась администрация. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится до конца марта, а дорожники призывали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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