Жители Санкт-Петербурга показали кадры заснеженного города

В Санкт-Петербурге показали кадры заснеженного города. В ночь на 29 марта там выпала почти половина месячной нормы осадков. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Ленобласти тоже дорожные службы работают в усиленном режиме. Такими кадрами поделилась администрация. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится до конца марта, а дорожники призывали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.