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Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3 километра

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3 километра

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Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщмио региональное МЧС. Активность зафиксировали вулканологи 29 марта.

Отмечается, что в городе Северо-Курильске, находящемся ближе всего к вулкану, падения пепла не зафиксировано, не было и запаха сероводорода. Населению ничего не угрожает.

Для вулкана Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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