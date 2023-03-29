В МЧС сообщили о количестве подтопленных участков и домов в РФ

Около 1 200 приусадебных участков и 10 жилых домов остаются подтопленными в российских регионах. Такими данными располагает МЧС на 29 марта.

Спасатели ежедневно помогают жителям пострадавших территорий. В Брянской области обстановку мониторят с помощью беспилотников. В ближайшие дни там прогнозируют подъем уровня воды и подтопление дорог.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Старорусском районе Новгородской области. Там оказался отрезан населенный пункт Бычково. Сотрудники МЧС доставляют продукты местным жителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.