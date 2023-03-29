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Новости регионов: ученые предупредили о сильной активности вулкана Шивелуч на Камчатке

Новости регионов: ученые предупредили о сильной активности вулкана Шивелуч на Камчатке

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О сильной активности вулкана Шивелуч на Камчатке предупредили ученые. Ночью его вершина постоянно светится, говорится в сообщении с вулканологической станции, наблюдаются раскаленные обломочные лавины. На данный момент активность сместилась на восточный и северо-восточный склоны купола. Вулкану уже присвоен оранжевый уровень опасности. Это означает, что он может в ближайшее время извергнуть лаву.

Башкирия тонет из-за паводков. Половодье пришло больше чем на неделю раньше срока. Уже перекрыты 13 километров одной из трасс, ограничено движение по нескольким дорогам. Вода затапливает придомовые территории в деревнях, поля и пути между селами. Все местные службы перевели в режим готовности: спецтехника расчищает русло от ила, веток и мусора, чтобы увеличить пропускную способность рек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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