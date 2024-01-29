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29 января, 20:00

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Жители Челябинска поделились видео ярких вспышек в небе

Жители Челябинска поделились видео ярких вспышек в небе

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Очевидцы сняли на видео яркие вспышки в небе над Челябинском. Местные жители сообщают, что после этого в пригородных поселках пропало электричество.

Энергетики заявили, что в городе произошло короткое замыкание, из-за чего было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи. Восстановительные работы уже идут, на места аварий направили резервные источники электроснабжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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