Жители Челябинска поделились видео ярких вспышек в небе

Очевидцы сняли на видео яркие вспышки в небе над Челябинском. Местные жители сообщают, что после этого в пригородных поселках пропало электричество.

Энергетики заявили, что в городе произошло короткое замыкание, из-за чего было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи. Восстановительные работы уже идут, на места аварий направили резервные источники электроснабжения.

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