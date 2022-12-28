Новости регионов: автобус столкнулся с легковушкой в Тульской области

Автобус, перевозивший сотрудников Wildberries, столкнулся с легковым автомобилем в Тульской области. ДТП произошло на трассе Алексин – Тула. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку. В аварии пострадали четыре человека.

Под Тюменью пассажир бросился на машину ДПС. Таким образом мужчина помогал другу уйти от погони. На видеозаписи с камер из машины полицейских видно, как сотрудники ГИБДД преследуют автомобиль Lada. В момент, когда нарушитель притормозил на улице, с переднего сиденья выскочил пассажир, подбежал к патрульной машине и крепко схватился за капот обеими руками.

В Ольгинском районе Приморья продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Жителям приходится расчищать себе путь среди двухметровых сугробов. Несколько населенных пунктов до сих пор остаются отрезанными. Ожидается, что ситуация улучшится только к Новому году. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил службам закончить основные работы до 31 декабря.

Российские спасатели получили пять новых вертолетов: четыре Ми-8 и один Ми-26Т2. Их отправили в Южный, Хабаровский, Красноярский и Жуковский авиационно-спасательные центры МЧС России. Отмечается, что в обновленном Ми-8 заменили бортовое радиоэлектронное оборудование, установили новый пилотажно-навигационный комплекс. Вертолет теперь более эффективен в работе при плохой видимости. Ми-26 Т2 – это модернизированная модель самого большого и мощного транспортного вертолета в мире. За один рейс он способен эвакуировать до 82 человек, а в санитарном варианте перевезти до 60 пострадавших.

В Усть-Илимске пожарные слепили снежную "Родину-мать". Копию монумента установили на площадке перед пожарной частью. Снежную фигуру покрасили, а рядом нарисовали зеленую траву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.