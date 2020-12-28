Новости России: в Кузбассе за два дня к врачам обратились 44 человека с обморожениями

В Кемеровской области десятки человек получили обморожения. За два дня сильнейших морозов к врачам обратились 44 человека, из которых трое детей. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф. Половину пострадавших от низких температур пришлось госпитализировать. В Кузбассе морозы начались 26 декабря. Температура воздуха в разных районах области колеблется от -30 до -47 градусов по Цельсию.

В Санкт-Петербурге женщина свалилась с балкона на крышу ресторана. Все произошло на Морской набережной Васильевского острова. Очевидцы рассказывают, что женщина, вероятно, была пьяна – она просто не удержала равновесие, перевалилась через перила балкона на третьем этаже и оказалась на крыше веранды ресторана. Срочно вызвали спасателей, которые по автолестнице спустили пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. В данный момент женщина находится в реанимации.

В Нижнем Новгороде водители проводили Старый год хороводом вокруг машины гаишников. Около тридцати человек окружили служебный автомобиль, взялись за руки и пошли по кругу. Впрочем, полицейские отреагировали на нестандартную ситуацию с юмором. А чтобы праздник стал ярче – включили проблесковые маячки и сирену.



А в зоопарке Ростова-на-Дону произошло целое событие. Там впервые за 32 года родился белый медвежонок. Кадры из импровизированной берлоги выложили в Telegram. Медведица, которую зовут Комета, ответственно относится к своему материнству и кормит детеныша сама. Чтобы не тревожить маму и малыша, сотрудники зоопарка наблюдают за ними через камеры.



Казанский футбольный клуб "Рубин" выпустил новогодний клип. Главный тренер "Рубина" поет известную новогоднюю композицию американской певицы Мэрайи Кэри. А ассистируют ему его подопечные, игроки клуба. В частности, форвард Иван Игнатьев изображает праздничную елку, а полузащитник Дмитрий Тарасов произносит приветственную речь на фоне Кремля.