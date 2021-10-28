Россиянам рассказали о главных событиях из жизни регионов

07:45
Житель Томска переживал за здоровье 84-летней родственницы и попросил соседку по палате приглядывать за ней. Она с поручением справилась, врачи – нет. По словам женщины, ухаживали за бабушкой плохо. В итоге мужчина сам наведался в госпиталь, представился терапевтом и прошел в отделение. Он убедился в том, что должного внимания пенсионерке не уделяют. Мужчина записал все на видео и пошел жаловаться на работу медучреждения в Следственный комитет.
На Возейском нефтяном месторождении в республике Коми произошел пожар. Загорелся шламонакопитель – резервуар, где хранят отходы, остающиеся после обогащения сырья. Сообщается, что в пожаре погиб один человек. А экологи уже назвали случившееся настоящей катастрофой. Жители села, расположенного в 5 километрах уже жалуются на неприятный запах в воздухе. Причины возгорания сейчас выясняют следователи.
На свадебной гулянке в Саратове гости торжества перекрыли дорогу у здания МВД ради праздничной фотосессии с фейерверками. По словам очевидцев, участники мероприятия даже несколько раз стреляли в воздух на радостях. Автомобилистам пришлось объезжать вечеринку по тротуарам. Все это попало на записи видеорегистратора. Участники праздника уже доставлены в отдел.
Дорогу в Астраханской области отремонтировали кусками надгробий, ими засыпали ямы. Как пишут местные СМИ, организаторами такого жуткого ремонта могли стать местные жители. По делу уже ведется проверка.
В Эрмитаже дали ответ посетителю, который вывесил там свой портрет в зале, где увековечены участники войны 1812 года. В музее обратились в прокуратуру. И попросили провести проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: