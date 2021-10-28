Россиянам рассказали о главных событиях из жизни регионов

Житель Томска переживал за здоровье 84-летней родственницы и попросил соседку по палате приглядывать за ней. Она с поручением справилась, врачи – нет. По словам женщины, ухаживали за бабушкой плохо. В итоге мужчина сам наведался в госпиталь, представился терапевтом и прошел в отделение. Он убедился в том, что должного внимания пенсионерке не уделяют. Мужчина записал все на видео и пошел жаловаться на работу медучреждения в Следственный комитет.

На Возейском нефтяном месторождении в республике Коми произошел пожар. Загорелся шламонакопитель – резервуар, где хранят отходы, остающиеся после обогащения сырья. Сообщается, что в пожаре погиб один человек. А экологи уже назвали случившееся настоящей катастрофой. Жители села, расположенного в 5 километрах уже жалуются на неприятный запах в воздухе. Причины возгорания сейчас выясняют следователи.

На свадебной гулянке в Саратове гости торжества перекрыли дорогу у здания МВД ради праздничной фотосессии с фейерверками. По словам очевидцев, участники мероприятия даже несколько раз стреляли в воздух на радостях. Автомобилистам пришлось объезжать вечеринку по тротуарам. Все это попало на записи видеорегистратора. Участники праздника уже доставлены в отдел.

Дорогу в Астраханской области отремонтировали кусками надгробий, ими засыпали ямы. Как пишут местные СМИ, организаторами такого жуткого ремонта могли стать местные жители. По делу уже ведется проверка.



В Эрмитаже дали ответ посетителю, который вывесил там свой портрет в зале, где увековечены участники войны 1812 года. В музее обратились в прокуратуру. И попросили провести проверку.