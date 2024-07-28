Новости регионов: Главный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге

Главный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге. В этом году посмотреть на него можно на центральных набережных города, для кораблей развели четыре моста. Парад принимает Владимир Путин.

В Приморье на объездной трассе Уссурийска произошла крупная авария. Фура с продуктами столкнулась с легковым автомобилем и слетела с моста. Водитель и пассажир погибли. Прицеп остался наверху, его разорвало, а груз рассыпался по дороге.

В Челябинской области ливневый паводок разрушил два моста. Один из них связывал местный поселок с другими населенными пунктами. Теперь люди оказались отрезаны от цивилизации.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.