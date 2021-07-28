Новости России: в жилом доме в центре Барнаула прогремел взрыв

В центре Барнаула прогремел взрыв. Говорят о хлопке бытового газа в пятиэтажке доме на улице Молодежной. Пострадали два человека – пенсионерка и 7-летняя девочка, они госпитализированы. У ребенка сотрясение мозга, 69-летнюю женщину доставили в ожоговый центр. Жильцов двух подъездов – более 30 человек – эвакуировали. В квартире, где случился взрыв, обрушилась стена между комнатами, выбиты двери и стекла на балконе. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, бригады "скорой помощи" и полиция. В Следственном комитете заявили, что причиной хлопка могло стать использование неисправного газового оборудования.

В Красноярском крае в природном парке "Ергаки" медведь напал на туристов и убил человека. Группа из 4 человек совершала спортивный категорийный поход. Медведь напал, когда они были в районе Девяти озер хребта Араданский. Троим удалось убежать. Совместная группа из полиции, спасателей, работников парка и охотоведов уже отправилась к месту нападения. Дирекция "Ергаков" обратилась к властям с просьбой закрыть природный парк для посещений.

Сразу нескольких инспекторов ГИБДД задержали на Кубани по подозрению в получении взяток. На оперативном видео на капоте раскладывают изъятые купюры. Сообщают, что на четырех сотрудников завели дела по нескольким статьям. Материалы передали работникам управления Следственного комитета по Краснодарском краю. Инспекторов на время расследования отстранили от работы.

В Архангельске сошел со свай деревянный дом. В это время внутри двухэтажного строения находились десять жильцов. Несколько из них оказались заблокированы. Выбраться наружу им помогли прибывшие спасатели. Никто не пострадал, но где теперь жить, жильцы не знают. Как выяснилось, дом, построенный в 1932 году пару месяцев назад признали аварийным. При этом подобный случай в Архангельске уже четвертый с начала лета.

В Сочи уволили сотрудника серф-станции, который установил плату за спасение на воде. Прейскурант услуг был изложен на табличке у входа на платный пляж. И отдых на нем стоит 7 тысяч рублей в день с человека. А если будете тонуть, то спасут вас всего за 800 рублей с утопающего. Не уточняется, правда, когда нужно платить – до или после оказания этой "дополнительной услуги".

В Новокузнецке нашли женщину, которая поймала выпавшего из окна полуторагодовалого ребенка. Это 64-летняя Светлана Санарова. Видео чудесного спасения разлетелось по соцсетям. По словам женщины, она возвращалась из магазина и заметила малыша в окне. Бросила пакеты с покупками, подбежала к дому, протянула руки и подхватила упавшего. Потом она передала его родителям. Те были в таком шоке, что даже не спросили имени женщины и ушли. Но полиция нашла героиню. Ее наградили билетом в джаз-клуб.