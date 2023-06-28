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Новый рекорд суточного количества осадков установлен в Благовещенске

Новый рекорд суточного количества осадков установлен в Благовещенске

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В Благовещенске установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. В ночь на 28 июня в городе шесть часов подряд шел сильный дождь. В итоге центральные улицы затопило. Из-за аварии на подстанции отключились светофоры.

Ливень стал одним из самых обильных за всю историю наблюдений. По данным Амурского гидрометцентра, на каждый квадратный метр вылилось 57 литров воды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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