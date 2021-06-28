В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Бурятии торговые сети приостановили работу на время локдауна. Он объявлен до 11 июля на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Жителям предлагают только доставку. Это коснулось техники, электроники, всех магазинов одежды, обуви и даже гипермаркетов. По данным правительства, спрос на доставку уже в самом начале ограничений вырос на 30–70%, в зависимости от сферы. Сходить в магазин можно только за продуктами или лекарствами, остальное нужно заказывать

Греция отменила комендантский час, который ввели более 7 месяцев назад. Вместе с этой мерой сняли и большинство остальных ограничений. Теперь за столом могут собираться не по 6, а по 10 человек, что важно для больших греческих компаний. На пляжах контролируемый проход оставили, но теперь на тысяче квадратных метров могут расположиться уже 120 отдыхающих. Также госслужащие из группы риска, вне зависимости от вакцинации, возвращаются на рабочие места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.