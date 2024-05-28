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28 мая, 15:45

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Новости регионов: долгострой снесли в центре Челябинска

Новости регионов: долгострой снесли в центре Челябинска

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В центре Челябинска 28 мая снесли оставшиеся части долгостроя. Демонтаж проводили поэтапно, начиная с марта 2024 года. Возводить здание начали в 2008-м, но уже через год стройка встала, а застройщика признали банкротом. Власти города планируют построить на освободившемся месте новый жилой комплекс бизнес-класса.

Тем временем во Владивостоке на выезде из города произошла серьезная авария. Грузовик с полуприцепом врезался в дорожное ограждение, затем перелетел через него на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехала семья. Всем участникам ДТП потребовалась госпитализация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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