Извергающемуся вулкану Безымянный на Камчатке установили красный код авиационной опасности. Это наивысшая степень. В субботу вечером Безыменный выбросил пепел на высоту 15 километров над уровнем моря. Извержение продолжается. ГУ МЧС региона сообщает, что пепловый шлейф тянется в сторону Камчатского залива. К счастью, на пути его распространения поселения отсутствуют. Также в районе вулкана не проходят и международные трассы движения воздушных судов.

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