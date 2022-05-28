Новости регионов: понижение воды в Якутии и обрушение моста в Приморье

Обстановка на реках Якутии стабилизируется и уровень воды опустился ниже критической отметки, сообщили в МЧС. В наиболее проблемных местах спасатели укрепили берега и сделали временные дамбы.

Мост обрушился на трассе в Пограничном районе Приморья. Во время ЧП там не проезжали машины и никто не пострадал.



Сложная ситуация была на трассе Пермь-Екатеринбург, где грузовик снес пешеходный мост. По предварительным данным, водитель двигался с поднятым кузовом и задел им конструкцию. В результате ДТП пострадал водитель.

В Ростове прямо на глазах у прохожих рассыпалась стена доходного дома. И пока ехали ремонтники, успела отвалиться еще одна часть фасада. К счастью, никто не пострадал.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.