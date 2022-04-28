В Хабаровске эвакуировали 46 тыс школьников из-за сообщений о "минировании"

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В Хабаровских школах 28 апреля эвакуировали 46 тысяч детей из-за сообщений о минировании. Также были эвакуированы студенты одного из университетов города. Об этом сообщила местная мэрия.
Однако чуть позже и ее ждала такая же участь. Сотрудников администрации эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Электронные письма с подобными угрозами также поступали в больницы, аэропорт и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
В столице Хакасии, Абакане, запечатлели редкое явление. Возгорание сухой травы превратилось в настоящее огненное торнадо. Это произошло из-за высокого перепада температур и давлений. Природные пожары в данный момент бушуют по всей республике. Только накануне было зафиксировано 36 случаев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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