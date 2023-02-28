Новости регионов: 14-километровый затор образовался на трассе Екатеринбург – Пермь

Затор-рекордсмен образовался на трассе Екатеринбург – Пермь. Его длина – 14 километров. Причиной затора назвали сложные погодные условия. По данным синоптиков, в Свердловской области сильный ветер и снегопад. За неделю выпало 80% месячной нормы осадков. Для того, чтобы следить за ситуацией, сотрудникам МЧС потребовалась помощь беспилотников. Также был развернут передвижной комплекс оповещения.

Природный пожар ликвидировали в Анапе. Возгорание произошло в прибрежной зоне, а огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Пламя угрожало стоящим неподалеку постройкам, однако в течение 30 минут пожар удалось потушить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.