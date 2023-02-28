Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Происшествия

Новости регионов: 14-километровый затор образовался на трассе Екатеринбург – Пермь

Новости регионов: 14-километровый затор образовался на трассе Екатеринбург – Пермь

Столичные врачи помогают пострадавшим в ДНР

Белгородские власти заявили об атаке украинских дронов

Драки с участием "ЧВК Редан" зафиксировали в регионах РФ

Движение по трассе М-11 восстановили после массовой аварии

Новости часа: уголовное дело завели после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске

Новости часа: специалисты завели второе дело о массовой аварии на М-11

Новости часа: новый флагманский центр больницы имени Буянова готов на 80%

ВСУ вновь атаковали несколько районов Донецка

Новости часа: прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Ульяновске

Затор-рекордсмен образовался на трассе Екатеринбург – Пермь. Его длина – 14 километров. Причиной затора назвали сложные погодные условия. По данным синоптиков, в Свердловской области сильный ветер и снегопад. За неделю выпало 80% месячной нормы осадков. Для того, чтобы следить за ситуацией, сотрудникам МЧС потребовалась помощь беспилотников. Также был развернут передвижной комплекс оповещения.

Природный пожар ликвидировали в Анапе. Возгорание произошло в прибрежной зоне, а огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Пламя угрожало стоящим неподалеку постройкам, однако в течение 30 минут пожар удалось потушить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодапроисшествияпожарвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика