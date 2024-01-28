Новости регионов: мошенники стали рассылать письма от имени ФНС

Мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени Федеральной налоговой службы. В ведомстве заявили, что не отправляют подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам. На почту приходят только автоматические уведомления.

После ДТП с автобусом в Краснодарском крае для госпитализации тяжелых пострадавших задействовали санитарную авиацию. По данным МВД, восемь человек находятся в больнице, трое – в тяжелом состоянии. Пять человек погибли. Следователи уже выяснили, что у автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Москва – Нальчик, была летняя резина.

После частичного обрушения жилого дома в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Пятиэтажка еще в 2020 году была признана аварийной и подлежащей сносу. Сейчас следователи допрашивают жильцов и изучают документы.

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