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Новости

28 января, 09:45

Новости

Новости регионов: Ростов-на-Дону подтопило грунтовыми водами

Новости регионов: Ростов-на-Дону подтопило грунтовыми водами

Кроссовер перевернулся в результате аварии в Краснодаре

Факелы Ростральных колонн зажгли по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

Движение электричек на Сахалине запустят 28 января

Водитель выпал из автомобиля в Екатеринбурге, когда пытался оплатить парковку

Новости регионов: СК РФ установил место, где находилось поразившее Ил-76 оружие

Скорость ветра в Норильске достигла 25 м/с 26 января

СК РФ показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Два человека погибли при обрушении насосной станции в Оренбургской области

Режим ЧС продолжает действовать на Сахалине

Рейсовый автобус из Москвы столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Автобус следовал в Нальчик. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Е

Ростов-на-Дону подтопило грунтовыми водами. На это жалуются жители частного сектора, садоводческих товариществ и пригорода. Они самостоятельно ведут список мест, где поднимаются воды – на данный момент в нем 46 пунктов. Подтоплены подвалы и погреба, сильнее всего проблема ощущается в домах, где есть цокольные этажи.

В Санкт-Петербурге курсанты почтили память героев блокадного Ленинграда. В городе отмечалась 80-я годовщина снятия осады. Курсанты выстроились в цифру 900 – именно столько дней и ночей длилась защита осажденного города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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