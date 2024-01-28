Новости регионов: Ростов-на-Дону подтопило грунтовыми водами

Рейсовый автобус из Москвы столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Автобус следовал в Нальчик. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Е

Ростов-на-Дону подтопило грунтовыми водами. На это жалуются жители частного сектора, садоводческих товариществ и пригорода. Они самостоятельно ведут список мест, где поднимаются воды – на данный момент в нем 46 пунктов. Подтоплены подвалы и погреба, сильнее всего проблема ощущается в домах, где есть цокольные этажи.

В Санкт-Петербурге курсанты почтили память героев блокадного Ленинграда. В городе отмечалась 80-я годовщина снятия осады. Курсанты выстроились в цифру 900 – именно столько дней и ночей длилась защита осажденного города.

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