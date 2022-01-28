В Ивановской области перевели на удаленку сотрудников соцсферы и экономики

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Ивановской области объявили почти полную удаленку. На дистанционный формат работы переводят сотрудников социальной сферы и экономики. Тем, кто вынужден остаться на рабочих местах, будут раз в три дня проводить тесты на COVID-19. Об этом сообщили в правительстве.

Первым делом работать из дома отправили пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, то есть группы риска. Смысл в том, чтобы по максимуму развести потоки. В общественных местах просят предъявить QR-коды, а маски нужно использовать практически везде.

Ежедневно в Ивановской области регистрируют около 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Официально "Омикрон" там пока не найден. Но медики считают, что он все же присутствует, судя по росту числа заболевших.

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