В Ивановской области перевели на удаленку сотрудников соцсферы и экономики

11:30
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.
В Ивановской области объявили почти полную удаленку. На дистанционный формат работы переводят сотрудников социальной сферы и экономики. Тем, кто вынужден остаться на рабочих местах, будут раз в три дня проводить тесты на COVID-19. Об этом сообщили в правительстве.
Первым делом работать из дома отправили пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, то есть группы риска. Смысл в том, чтобы по максимуму развести потоки. В общественных местах просят предъявить QR-коды, а маски нужно использовать практически везде.
Ежедневно в Ивановской области регистрируют около 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Официально "Омикрон" там пока не найден. Но медики считают, что он все же присутствует, судя по росту числа заболевших.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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