Новости регионов: первый лед на Неве и аномальные морозы в Сибири

До центра Петербурга добрался первый лед с Ладоги. Вот так вот заметно "поседела" с приходом холодов Нева. Правда, льдин пока мало, и все они дрейфуют.

В Сибирь пришли аномальные морозы. Их не было здесь в это время с 2000-го года. В некоторых районах ночью до минус 40 градусов, а днем – до минус 38. Впрочем, местные жители нашли в этом даже плюс.

Красноярских водителей уже постигло настоящее зимнее бедствие. Пять суток водители грузовиков и бензовозов ждут паром в поселке Подтесово, чтобы перебраться на другой берег. В томительном ожидании – больше сотни машин. Судно для перевозки только одно.

В Ангарске произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно как среди труб и технических зданий полыхает огонь. На предприятии вспыхнула установка теплообменника.

Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.