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Политика

Новости часа: 50% жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации

Новости часа: 50% жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации

ВСУ нанесли удар по Шахтерску в ДНР

Новости часа: в МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список

Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

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Строители РФ продолжили восстановление дорог в Запорожской области в круглосуточном режиме

В Госдуме предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов РФ

Крупный пожар произошел на железнодорожной станции в ДНР

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах поселка Гольмовский

Новости часа: Шойгу сообщил о тренировке по нанесению ответного ядерного удара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около половины жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной. У Киева "полное нежелание", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Минпромторг может исключить Nissan из параллельного импорта при полном обеспечении обслуживания машин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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