Новости часа: 50% жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около половины жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной. У Киева "полное нежелание", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Минпромторг может исключить Nissan из параллельного импорта при полном обеспечении обслуживания машин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.