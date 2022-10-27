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Строители РФ продолжили восстановление дорог в Запорожской области в круглосуточном режиме

Строители РФ продолжили восстановление дорог в Запорожской области в круглосуточном режиме

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Российские строители восстанавливают дороги в Запорожской области в круглосуточном режиме. Главные работы идут в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области. Там задействовано особенно много дорожно-строительной техники и рабочих.

Эти трассы и те, что связывают Запорожскую область с Крымом и ДНР, стали основными для поставок продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона. Кроме того, дорога через Мелитополь связывает освобожденную Херсонскую область с другими регионами России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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