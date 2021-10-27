Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в Великом Новгороде

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Великом Новгороде нерабочие дни наступили с 25 октября. Работают только транспорт, сфера строительства, а также детские сады и школы. Кафе, рестораны, сфера услуг открыты, но только если сотрудники и посетители могут предъявить QR-коды.

По той же схеме функционируют салоны красоты. Для заселения в отели, посещения театров и кино тоже потребуется код. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.