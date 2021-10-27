Часть регионов России столкнулась с нехваткой коек для пациентов с COVID-19

Регионам не хватает мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Сейчас болеют 1 миллион 300 тысяч россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что эта цифра выше, чем на пике прошлого сезона. Госпитализированы почти 270 тысяч пациентов. Причем каждый десятый – с тяжелым течением болезни.

В Москве за сутки госпитализировали больше 1 600 человек. Сергей Собянин рассказал, что за последнюю неделю количество выявленных случаев увеличилось на 14%, а количество госпитализаций – на 10%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.