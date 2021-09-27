Власти Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах

В Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах. Об этом сообщил губернатор.

Отмечается, что новые требования начнут действовать через две недели. Также сообщается, что в регионе могут организовать перевод на дистанционное обучение школьников и ввести дополнительные ограничения для общепита.

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