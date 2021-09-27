Новости России: отряд МЧС ищет погибших на Эльбрусе туристов

Отряд МЧС отправился на Эльбрус, чтобы спустить вниз погибших туристов. Погода там несильно улучшилась, на высоте сильнейший ветер и мороз. Трагедия произошла несколько дней назад. Группа туристов попала под удар стихии. Скорость ветра достигала 70 метров в секунду, температура упала до -20 градусов, а видимость снизилась до метра. Спасти удалось лишь 14 человек. Пятерым выжить не удалось. После ЧП власти Кабардино-Балкарии хотят ужесточить правила восхождения на гору.

Первый снег выпал в Кемерове. Местные жители тут же начали делиться снежинками в соцсетях, но радость их длилась недолго. Осадки оказались настолько обильными, что многим пришлось доставать свои машины из-под завалов. Под тяжестью мокрого снега упали десятки деревьев. Ветви повредили также еще и несколько участков контактных сетей городского транспорта.

На Дальнем Востоке усиливаются проблемы с приемом контейнерных судов. Они не могут разгрузиться по несколько недель, а терминалы не справляются с обработкой грузов. Это связано с огромным притоком контейнеров из Китая. Сейчас перевозка из страны в Европу через Владивосток и Находку на 30–40% дешевле южного морского маршрута. Перевозки через Суэц подорожали. По мнению экспертов, такая ситуация сохранится в ближайший год.

В Сочи завершился 15-й этап "Формулы-1". Дождливая погода не помешала одержать победу пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. Британский гонщик победил на Гран-при России в пятый раз. И в Сочи он одержал и свою сотую победу в гонках "Формулы-1". Россиянин Никита Мазепин стал 18-м.