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Происшествия

07:45

Новости России: отряд МЧС ищет погибших на Эльбрусе туристов

регионы происшествия видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

Отряд МЧС отправился на Эльбрус, чтобы спустить вниз погибших туристов. Погода там несильно улучшилась, на высоте сильнейший ветер и мороз. Трагедия произошла несколько дней назад. Группа туристов попала под удар стихии. Скорость ветра достигала 70 метров в секунду, температура упала до -20 градусов, а видимость снизилась до метра. Спасти удалось лишь 14 человек. Пятерым выжить не удалось. После ЧП власти Кабардино-Балкарии хотят ужесточить правила восхождения на гору.

Первый снег выпал в Кемерове. Местные жители тут же начали делиться снежинками в соцсетях, но радость их длилась недолго. Осадки оказались настолько обильными, что многим пришлось доставать свои машины из-под завалов. Под тяжестью мокрого снега упали десятки деревьев. Ветви повредили также еще и несколько участков контактных сетей городского транспорта.

На Дальнем Востоке усиливаются проблемы с приемом контейнерных судов. Они не могут разгрузиться по несколько недель, а терминалы не справляются с обработкой грузов. Это связано с огромным притоком контейнеров из Китая. Сейчас перевозка из страны в Европу через Владивосток и Находку на 30–40% дешевле южного морского маршрута. Перевозки через Суэц подорожали. По мнению экспертов, такая ситуация сохранится в ближайший год.

В Сочи завершился 15-й этап "Формулы-1". Дождливая погода не помешала одержать победу пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. Британский гонщик победил на Гран-при России в пятый раз. И в Сочи он одержал и свою сотую победу в гонках "Формулы-1". Россиянин Никита Мазепин стал 18-м.

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