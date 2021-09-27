Новости России: отряд МЧС ищет погибших на Эльбрусе туристов

07:45
Отряд МЧС отправился на Эльбрус, чтобы спустить вниз погибших туристов. Погода там несильно улучшилась, на высоте сильнейший ветер и мороз. Трагедия произошла несколько дней назад. Группа туристов попала под удар стихии. Скорость ветра достигала 70 метров в секунду, температура упала до -20 градусов, а видимость снизилась до метра. Спасти удалось лишь 14 человек. Пятерым выжить не удалось. После ЧП власти Кабардино-Балкарии хотят ужесточить правила восхождения на гору.
Первый снег выпал в Кемерове. Местные жители тут же начали делиться снежинками в соцсетях, но радость их длилась недолго. Осадки оказались настолько обильными, что многим пришлось доставать свои машины из-под завалов. Под тяжестью мокрого снега упали десятки деревьев. Ветви повредили также еще и несколько участков контактных сетей городского транспорта.
На Дальнем Востоке усиливаются проблемы с приемом контейнерных судов. Они не могут разгрузиться по несколько недель, а терминалы не справляются с обработкой грузов. Это связано с огромным притоком контейнеров из Китая. Сейчас перевозка из страны в Европу через Владивосток и Находку на 30–40% дешевле южного морского маршрута. Перевозки через Суэц подорожали. По мнению экспертов, такая ситуация сохранится в ближайший год.
В Сочи завершился 15-й этап "Формулы-1". Дождливая погода не помешала одержать победу пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. Британский гонщик победил на Гран-при России в пятый раз. И в Сочи он одержал и свою сотую победу в гонках "Формулы-1". Россиянин Никита Мазепин стал 18-м.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: