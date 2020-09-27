Купол воронежской атомной станции выстоял после двух мощных взрывов

Купол недостроенной воронежской атомной станции выстоял после двух взрывов. Подрядчик пытается понять, почему.

Специалисты подготовили залпы разной силы. За счет этого верхушка должна была рухнуть внутрь здания. Но план не сработал. И рабочие просто напылили вокруг. Подорвать купол изначально планировали в субботу но собралось слишком много зрителей вокруг и из соображений безопасности работы перенесли.

Взрывали станцию первый раз в конце августа. Хотели разнести так называемый полярный кран внутри станции. Поскольку стены объекта очень толстые, взрыв был лишь слышен. Снаружи горожане увидели только столп пыли. Тем не менее, это было эффектно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.