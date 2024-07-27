Прозрачную баню, город-лабиринт и птичью колокольню представили на "Архстоянии – 2024" в Калужской области. Ежегодный фестиваль ландшафтных объектов проходит в эти выходные в арт-парке "Никола-Ленивец".

Приглашенные архитекторы в рамках фестиваля создали необычные арт-объекты из природных материалов: дерева, сена, лозы. Хедлайнерами стали художник и основатель арт-парка Николай Полисский и художник Андрей Сяйлев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

