Сочи снова готовится к сильным ливням. Дожди, по прогнозам, могут начаться во вторник, 27 июля. По городу установили 111 сирен, которые предупредят жителей и туристов о наводнении.

В настоящее время в Сочи работает круглосуточный Оперативный штаб. В местах подтоплений дежурят специалисты, которые следят за уровнем воды в реках. Дополнительно на водоемах установили почти полсотни гидродатчиков.

Ранее город пережил очередной шторм. На Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. За сутки там выпала месячная норма осадков.

В регионе оказались подтоплены сотни домов, с моста в реку смыло машину. Четыре человека погибли, в том числе ребенок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.