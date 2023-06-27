Военный врач на день приехала из зоны СВО на Камчатку, чтобы посетить выпускной дочери

В Камчатском крае мама выпускницы, а по совместительству военный медик, устроила сюрприз дочери. Женщина, которая спасает раненых бойцов в зоне спецоперации, всего на день вернулась домой, чтобы поздравить дочь с окончанием школы.

Мама выпускницы приехала к ней в военной форме, но с цветами. Девушка не сразу разглядела ее за букетом алых роз, а потом сильно обрадовалась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.