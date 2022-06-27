Погода в Крыму изменится во второй половине недели

На крымские курорты пришли дожди. О текущих погодных изменениях в Крыму рассказал один из жителей региона.

Синоптики сообщили, что море в Крыму станет вновь комфортным во второй половине недели. После резкого снижения температура воды придет в норму и будет выше 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.