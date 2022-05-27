В Сочи туристов встретили с русскими народными песнями и караваем

В Сочи всех приезжающих встречали с русскими народными песнями и караваем. Так стартовала акция "Добро пожаловать в Сочи – южную столицу России".

Снова принимать гостей с песнями и танцами на курорте будут в День защиты детей 1 июня и 12 июня – в День России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.