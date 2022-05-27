В Ярославле на заводе вентиляционных изделий произошел пожар

Ярославль накрыло черным дымом. На заводе вентиляционных изделий загорелся склад с пластмассовой крошкой. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров. На его локализацию у спасателей ушло чуть больше часа. Пострадавших нет. Также сообщалось, что специалисты взяли пробы воздуха. По результатам замеров, концентрация продуктов горения не превышена.

В петербургском аэропорту Пулково массово досматривают прилетающие самолеты и пассажиров. Об этом сообщают местные СМИ. Очевидцы делятся кадрами огромных очередей. Они предполагают, что в самолетах и багаже пассажиров могут искать что-то запрещенное или взрывоопасное. На этой неделе в Пулково неоднократно отменяли рейсы. За последние два дня больше десяти самолетов не улетели по российским и международным направлениям. При этом еще четыре воздушных судна не отправились вовремя.

Сотни людей в белоснежных халатах выстроились в огромную очередь в Сочи. По оценкам проезжающих мимо водителей, их там порядка 500 человек. Как выяснилось, простоять весь день на обочине они готовы ради того, чтобы посидеть несколько минут на диване и сыграть в футбол на гигантском экране – это пиар-акция от местного казино.