Российские военные доставили более 200 тонн гумпомощи в Донбасс

Более 200 тонн гуманитарной помощи привезли в Донбасс российские военные. Среди них – медикаменты, бытовые средства, продукты питания. В школы передали компьютеры и другую необходимую технику.

Помимо этого, доставлены грузы для подразделений вооруженных сил. Бойцам передали квадракоптеры, тепловизионные прицелы, ремонтное оборудование. Сбор и выдача грузов организована совместно с предприятиями "Роскосмоса".

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