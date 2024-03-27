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27 марта, 07:45

Новости

Новости регионов: Самарскую область затопило из-за проливных дождей

Новости регионов: Самарскую область затопило из-за проливных дождей

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В Самарской области проливные дожди и таяние снега стали причиной наводнения. Под водой оказались улицы столицы региона – ливневая канализация не справляется с такой нагрузкой. В некоторых районах приходится использовать надувные лодки.

На Сочи обрушился шквалистый ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Он валил деревья и срывал крыши с домов. Сообщается о нескольких пострадавших. В горных районах выпал мокрый снег, он налипает на провода и создает опасность отключения электричества. Местных жителей и туристов просят без необходимости не выходить на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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