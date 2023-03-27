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27 марта, 18:49

M24.RU

Москвичам рассказали об итогах конкурса "Культурная столица года"

Москвичам рассказали об итогах конкурса "Культурная столица года"

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27 марта в издательском доме "Аргументы и факты" прошел брифинг, посвященный первому этапу конкурса "Культурная столица года".

Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов РФ.

Подробнее о конкурсе рассказывали:

  • депутат Госдумы, доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков (онлайн);
  • доцент Высшей школы культурной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич;
  • народный артист РФ, пианист, композитор Даниил Крамер;
  • директор департамента комплексного развития территорий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич;
  • первый заместитель генерального директора издательского дома "Аргументы и факты" Марина Мишункина;
  • представители регионов.
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