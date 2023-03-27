27 марта, 18:49M24.RU
Москвичам рассказали об итогах конкурса "Культурная столица года"
27 марта в издательском доме "Аргументы и факты" прошел брифинг, посвященный первому этапу конкурса "Культурная столица года".
Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов РФ.
Подробнее о конкурсе рассказывали:
- депутат Госдумы, доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков (онлайн);
- доцент Высшей школы культурной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич;
- народный артист РФ, пианист, композитор Даниил Крамер;
- директор департамента комплексного развития территорий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич;
- первый заместитель генерального директора издательского дома "Аргументы и факты" Марина Мишункина;
- представители регионов.