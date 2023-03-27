Москвичам рассказали об итогах конкурса "Культурная столица года"

27 марта в издательском доме "Аргументы и факты" прошел брифинг, посвященный первому этапу конкурса "Культурная столица года".

Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов РФ.

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