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27 марта, 22:15

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В районе Серпухова затопило недавно отремонтированную дорогу

В районе Серпухова затопило недавно отремонтированную дорогу

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В районе Серпухова затопило недавно отремонтированную дорогу. В поселке Данки разлился ручей, впадающий в реку Сушку. Под воду ушел участок проезжей части, начал разваливаться тротуар. В итоге движение пришлось ограничить.

Специалисты уже начали расчищать трубу под дорогой. Местные жители винят в транспортном коллапсе бобров: эти животные могли забить трубу, чтобы создать для себя залив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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