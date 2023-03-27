В районе Серпухова затопило недавно отремонтированную дорогу. В поселке Данки разлился ручей, впадающий в реку Сушку. Под воду ушел участок проезжей части, начал разваливаться тротуар. В итоге движение пришлось ограничить.

Специалисты уже начали расчищать трубу под дорогой. Местные жители винят в транспортном коллапсе бобров: эти животные могли забить трубу, чтобы создать для себя залив.

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