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Новости регионов: гроза началась во время снежной бури в Якутии

Новости регионов: гроза началась во время снежной бури в Якутии

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В одном из районов Якутии во время снежной бури началась гроза. На кадрах видно, как сквозь метель вспыхивают молнии, слышны раскаты грома. Как рассказали синоптики, снежная гроза не является аномалией. Однако такое явление можно встретить не чаще, чем 5–6 раз в год.

Восемь человек пострадали при лобовом столкновении двух микроавтобусов в Якутии. Шестеро из них находятся в больнице. По предварительной информации, водитель одной из машин при обгоне выехал на встречную полосу, где и столкнулся с едущим там автомобилем. Один из микроавтобусов загорелся. Пассажирам удалось быстро выбраться наружу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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