27 января, 09:45Новости
Движение электричек на Сахалине запустят 28 января
После затяжной метели в Южно-Сахалинске 28 января запустят движение электричек. Пригородные автобусы уже начали курсировать. Аэропорт также принимает первые рейсы.
Тем временем из-за таяния снега в городе Горячий Ключ Краснодарского края затопило улицы. Однако местные власти сообщили, что ситуация находится под контролем, а уровень воды в реках не достиг критических отметок.
Кроме того, в Петропавловске-Камчатском снова заметили рысь, которая недавно загрызла кота. Эксперты предполагают, что хищники выходят в город из-за сокращения популяции зайцев.
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