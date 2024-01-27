Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 09:45

Новости

Движение электричек на Сахалине запустят 28 января

Движение электричек на Сахалине запустят 28 января

Водитель выпал из автомобиля в Екатеринбурге, когда пытался оплатить парковку

Новости регионов: СК РФ установил место, где находилось поразившее Ил-76 оружие

Скорость ветра в Норильске достигла 25 м/с 26 января

СК РФ показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Два человека погибли при обрушении насосной станции в Оренбургской области

Режим ЧС продолжает действовать на Сахалине

В Оренбургской области завершили спасательную операцию на насосной станции

Крупный пожар произошел в Красноярском крае

Самолет авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации

После затяжной метели в Южно-Сахалинске 28 января запустят движение электричек. Пригородные автобусы уже начали курсировать. Аэропорт также принимает первые рейсы.

Тем временем из-за таяния снега в городе Горячий Ключ Краснодарского края затопило улицы. Однако местные власти сообщили, что ситуация находится под контролем, а уровень воды в реках не достиг критических отметок.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском снова заметили рысь, которая недавно загрызла кота. Эксперты предполагают, что хищники выходят в город из-за сокращения популяции зайцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика