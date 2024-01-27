Движение электричек на Сахалине запустят 28 января

После затяжной метели в Южно-Сахалинске 28 января запустят движение электричек. Пригородные автобусы уже начали курсировать. Аэропорт также принимает первые рейсы.

Тем временем из-за таяния снега в городе Горячий Ключ Краснодарского края затопило улицы. Однако местные власти сообщили, что ситуация находится под контролем, а уровень воды в реках не достиг критических отметок.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском снова заметили рысь, которая недавно загрызла кота. Эксперты предполагают, что хищники выходят в город из-за сокращения популяции зайцев.

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