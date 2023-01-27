Новости регионов": ДТП произошло на Таганской площади и в Пушкине появилась мечеть

ДТП произошло на Таганской площади в столице. Такси столкнулись с легковым автомобилем. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших не было.

В Пушкине мусульмане организовали мечеть в спорткомплексе, где занимаются дети. Полицейские начали проверку после жалоб. Там еженедельно проводят намаз прямо в зале единоборств. На молитву приходят десятки мужчин. Родители юных спортсменов, которые занимаются там же, жалуются на антисанитарию и просят проверить, насколько законно такое использование зала.

Во Внуково наладили режим работы после повреждения вертолета Ми-8. Ранее стало известно, что вертолет спецотряда "Россия" получил незначительные повреждения во время взлета.

Семейную пару сняли с рейса из Новосибирска в Якутию. Пассажиры сначала ругались, а затем началась драка. Что грозит дебоширам? И почему лучше вести себя тихо на борту самолета?

В Москве вновь начался снегопад. По прежнему на улицах ветрено и скользко. В городе действует желтый уровень опасности. В выходные синоптики обещают пасмурную погоду.

В Санкт-Петербурге температура воздуха около нуля. Рыбаки выходят на тонкий лед Финского залива, который уже покрылся трещинами. Некоторые даже устанавливают палатки.

Россияне стали чаще делать ремонт в квартирах собственными силами. Об этом говорят данные одного из ценовых агрегаторов. Запросов на отделочные работы стало меньше на 17 процентов. Параллельно выросла и их стоимость.

Москвичи могут в этом году без штрафа легализовать уже выполненную перепланировку. Касается это и квартир, и нежилых помещений. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

С 1 марта в России повышают ставки акцизов на сигареты на 2% и на жидкости для вейпов на 11%. Закон подписал Владимир Путин.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 в районе Угледара ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара. Отдельные группы заходят в город и ведут разведку боем. На окраинах идут серьезные, жестокие бои.

Басманный суд отправил в СИЗО до 26 марта главу IT-управления Федеральной таможенной службы Дмитрия Васильева. Он был задержан накануне, а в его офисе провели обыски. Васильева обвиняют в получении особо крупной взятки.

В Москве хулиган изрезал сиденья в вагоне метро. Нарушителя зафиксировали камеры наблюдения, и эти кадры появились в телеграм-канале. Мужчину уже задержали.

На оранжевой ветке метро пассажир облил поезд из пожарного шланга. Инцидент произошел на станции "Алексеевская". Мужчина открыл пожарный шкаф, достал оттуда шланг, открыл воду и начал поливать подошедший поезд.

Столичные полицейские разыскивают мужчину, напавшего на инспектора московского паркинга. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Все зафиксировала камера видеонаблюдения.

На четверть миллиона рублей оштрафован директора дельфинария, который выпустил в море четырех краснокнижных афалин. Разрешения на выпуск животных у мужчины не было. Его привлекли к административной ответственности. Животные содержались в неволе больше 10 лет. Они не были приспособлены к жизни в естественной среде обитания.

Минпросвещения в 2023 году получит 1 миллиард рублей на строительство объектов детского отдыха.

Москва предписала послу Латвии покинуть РФ в течение 2 недель. Об этом сообщает МИД РФ.

На прошлой неделе в ВОЗ поступили сообщения о почти 40 тысячи смертей от COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ.

Прямые перелеты из Москвы в Тунис стартуют в апреле. Летать будет тунисская авиакомпания. К разгару сезона количество рейсов планируется увеличить.

В Китае образовались многокилометровые очереди около монастырей и храмов. В стране продолжают праздновать Новый год.

Автобус сбил пешехода в центре Москвы. Мужчина отправлен в больнице. Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице.

"Авито" запустил сервис, который определяет подлинность брендовой одежды по фотографии, сообщает пресс-служба компании. Оценивать вещи будут профессионалы, которые проанализируют товар по серии фото.

Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты, сообщают СМИ со ссылкой на бюро кредитных историй. Там уточнили, что в среднем уровень досрочного погашения по кредитам вырос до 8%.

Автомобили "Москвич" планируют начать поставлять в регионы в феврале. Об этом заявили в компании. По словам аналитиков, в последнее время спрос на эти машины вырос.

Полиция Италии показала видео из квартиры, где скрывался главарь "Коза Ностры" Маттео Денаро. На стенах его гостинной висят постеры из фильмов Джокер и "Крестный отец". Денаро возглавлял список самых разыскиваемых преступником страны.

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" скоро исчезнут из всех легальных онлайн-кинотеатров в России. 31 января истекает лицензия на показ этих картин. Но уже активизировались пираты, фильмы можно заказать на дисках или скачать из интернета.

Выявление незаконных построек помогает беречь архитектурный облик Москвы. Это одна из важных задач городских служб. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Почти за два часа ВСУ обстреляли Донецк три раза, сообщили в ДНР.

Рубль немного подешевел к доллару и евро перед выходными днями, сообщает Мосбиржа.

Владимир Путин поручил представить дополнительные меры по повышению рождаемости и поддержке семей.