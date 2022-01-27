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Москва 24

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27 января, 21:00

В России отмечают 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

регионы видео Наиль Губаев

В России отмечают 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Юнармейцы по всей стране зажгли свечи и возложили цветы в память о жертвах блокады.

В кольце врага жители провели почти 900 дней. За это время от голода и холода погибли более 700 тысяч ленинградцев. Юные патриоты вспомнили доблестных защитников, ставших символом мужества и колоссальной силы духа всего советского народа.

Акции прошли в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил РФ, на Пискаревском кладбище Петербурга, на аллее Славы городов-героев в Севастополе и в других городах. Подробнее – на телеканале Москва 24.

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