Москвичам рассказали о событиях в российских регионах

Под Норильском из-за нулевой видимости в метель на трассе столкнулись сразу четыре переполненных пассажирских автобуса. Один притормозил, и потом по цепочке друг в друга врезались еще три. Пассажиры отделались ушибами, но самое тяжелое для них испытание было впереди. От удара в салонах автобусов вылетели стекла, и людей несколько часов просто заносило снегом. Чтобы эвакуировать пассажиров с места аварии пришлось вызвать вездеходы.



В Бурятии полицейские изъяли 7,5 тонн незаконно добытого нефрита. Рыночная стоимость партии превышает 110 миллионов рублей. Оперативники установили, что добычу этого ценного минерала организовал сотрудник одной из подрядных организаций, которые помогают геологам. Работы велись в 80 километрах от ближайшего населенного пункта. Тем не менее полицейские нашли место добычи. Для этого им пришлось сходить в несколько экспедиций в гористую местность.

В Дагестане женщины затащили в гору заглохшую машину. Они на собственных плечах и с помощью канатов вытащили застрявший в сугробе автомобиль ВАЗ, а потом по глубокому снегу доставили его в родной горный поселок. Мужчины подталкивали машину сзади.

В Красноярске дворник, убирая снег, почистил припаркованные машины. Мужчина с воздуходувкой шел по пешеходной дорожке и попутно сдувал снег с припаркованных автомобилей. В соцсетях этого коммунальщика похвалили и попросили выписать ему премию за дополнительную опцию.

В городе Саянске Иркутской области четверо детей сбежали из детского сада "Василек" за конфетами. Действовали шестилетки по четко разработанному плану. Сначала спрятались, пока воспитательница помогала другим детям раздеться после прогулки. Потом они отправились за сладостями в торговый центр. У одного из ребят были карманные деньги. Беглецов вернули уже через 40 минут, в детском саду начали служебную проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.