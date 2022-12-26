Четыре села в Приморье отрезаны от транспортного сообщения из-за снежных заносов, а несколько тысяч потребителей остались без света. В населенные пункты Ольгинского района вертолетом доставили продукты и топливо для котельных. Объем осадков там в 6,5 раз превысил месячную норму, введен режим ЧС.

Затруднено движение и во Владивостоке. Из-за большого количества осадков в школах ввели свободное посещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.