Новости регионов: пожар в Красноярском крае и ограбление в Ярославле

Крупный пожар произошел на юге Красноярского края. В поселке Интикуль 300 тюков сена полыхают на площади 1 800 квадратных метров. С огнем сражаются 19 спасателей с помощью восьми единиц техники. К этой минуте пламя удалось локализовать, сообщают в МЧС.

В Санкт-Петербурге кроссовер минувшей ночью протаранил патрульную машину полиции. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке. Вина обоих водителей устанавливается, известно, что прибывшие на место медики провели тестирование на алкоголь.

Житель Ярославля взял игрушечный пистолет и отправился грабить ювелирный магазин. Рассчитывая на испуг продавщиц от вида оружия, он зашел в торговый зал и начал действовать. Мужчина продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, разбил витрину и похитил 8 золотых браслетов, почти на полмиллиона. Позже полиция нашла злоумышленника.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.