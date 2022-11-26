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Новости регионов: пожар в Красноярском крае и ограбление в Ярославле

Новости регионов: пожар в Красноярском крае и ограбление в Ярославле

ВСУ обстреляли ДНР 39 раз за сутки

Жители села несколько часов несли пострадавшего до больницы в Дагестане

Новости регионов: названа предварительная причина стрельбы в Крымске

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Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске на Кубани

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Крупный пожар произошел в Архангельской области

Более 280 млрд рублей направили регионы РФ на подготовку к отопительному сезону

Административное здание загорелось в поселке Лайский Док в Архангельской области

Крупный пожар произошел на юге Красноярского края. В поселке Интикуль 300 тюков сена полыхают на площади 1 800 квадратных метров. С огнем сражаются 19 спасателей с помощью восьми единиц техники. К этой минуте пламя удалось локализовать, сообщают в МЧС.

В Санкт-Петербурге кроссовер минувшей ночью протаранил патрульную машину полиции. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке. Вина обоих водителей устанавливается, известно, что прибывшие на место медики провели тестирование на алкоголь.

Житель Ярославля взял игрушечный пистолет и отправился грабить ювелирный магазин. Рассчитывая на испуг продавщиц от вида оружия, он зашел в торговый зал и начал действовать. Мужчина продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, разбил витрину и похитил 8 золотых браслетов, почти на полмиллиона. Позже полиция нашла злоумышленника.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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