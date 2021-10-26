В Хакасии введут комендантский час

В Хакасии вводят комендантский час. Об этом заявил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

Ограничения из-за пандемии коронавируса будут действовать с 28 октября по 7 ноября. Жители республики не должны покидать дом с 10 часов вечера до 6 утра. Это требование не касается только сотрудников предприятий, которые работают непрерывно.

Кроме того, в трех крупных городах – Абакане, Черногорске и Саяногорске приостановят работу общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании. Кафе и рестораны будут работать только на вынос.

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