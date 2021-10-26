На въездах в Севастополь готовятся разместить 5 блокпостов, чтобы проверять документы о вакцинации. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Уточняется, что посты откроют на авто и железнодорожных вокзалах, а также на трех основных трассах, которые ведут в город. Ситуация с ковидом там достаточно плохая: последние сутки обновляется максимум по заболевшим. Поэтому с 30 октября в Севастополь будут пропускать только с сертификатами о вакцинации или перенесенном заболевании, либо с медотводом от нее, но при наличии отрицательного теста ПЦР. Пока ограничения ввели до 7 ноября включительно.

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